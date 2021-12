Pet Shop Boys | il tour mondiale parte da Milano!

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Petritornano finalmente a Milano per la prima volta dopo 10 anni con un, per celebrare tutti i più grandi successi del gruppo. Il duo di maggior successo nella storia della musica inglese, con 22 singoli nella Top 10 europea di cui 4 alla prima posizione, aprirà ilPetritornano finalmente a Milano per la prima volta dopo 10 anni con un, per celebrare tutti i più grandi successi del gruppo.Dreamworld – The Greatest Hits Live al Teatro degli Arcimboldi a Milano mercoledì 10 maggio 2022. In 30 anni di carriera live, i Pethanno influenzato generazioni attraverso il loro stile unico che mescola elementi pop e musical. The Indipendent ha ...