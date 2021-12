Percassi | «Olympiacos avversario tosto | sarà una bella battaglia»

Leggi su footdata

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’“è una squadra dura, tosta, esperta, non è mai retrocessa e sono in testa al campionato. Andremo a competere con una squadra forte e attrezzata, soprattutto in casa dove ha un pubblico non inferiore al nostro.una”. Così Antonio, presidente dell’Atalanta, ha commentato l’esito degli spareggi di Europa League. “Il rammarico per essere usciti dalla Champions c’è, soprattutto per come sono andate le cose in una partita in cui potevamo anche uscirne vincitori”, ha spiegato al sito del club bergamasco. “Ma questo ormai fa parte del passato, dobbiamo guardare avanti e puntiamo a farefigura in Europa League. Un torneo duro, difficile, con squadre di grande esperienza e di grande calibro. Non è la Serie B della Champions, è un campionato forte ...