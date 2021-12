Per la prima volta nella storia, un veicolo spaziale ha toccato il Sole (Di martedì 14 dicembre 2021) “. La sonda Solar Parker della Nasa ha volato attraverso la parte più esterna dell’atmosfera del Sole, la corona, e ha campionato particelle e campi magnetici”. Lo annuncia l’ente spaziale americano. La notizia è stata data in una conferenza stampa in occasione del meeting dell’American Geophysical Union a New Orleans. I risultati sono pubblicati sulla rivista Physical Review Letters e sono in via di pubblicazione su The Astrophysical Journal. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) “. La sonda Solar Parker della Nasa ha volato attraverso la parte più esterna dell’atmosfera del, la corona, e ha campionato particelle e campi magnetici”. Lo annuncia l’enteamericano. La notizia è stata data in una conferenza stampa in occasione del meeting dell’American Geophysical Union a New Orleans. I risultati sono pubblicati sulla rivista Physical Review Letters e sono in via di pubblicazione su The Astrophysical Journal.

