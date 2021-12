Per Jessica Alex e Delia volevano una cosa a tre co Soleil che conferma e aggiunge altro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 14 dicembre 2021) Come era prevedibile, dopo l’uscita diBelli nella casa del Grande Fratello VIP 6, molti concorrenti hanno detto la loro su quello che è stato il rapporto tra l’attore e. Anche la Sorge ha scelto di confrontarsi con gli altri concorrenti, iniziando a credere che l’attore abbia preparato tutto a tavolino ( ha persino trovato dei bigliettini per la casa a dimostrazione che Belli sapeva che se ne sarebbe andato). Parlando con, la Sorge le ha anche detto che già dalla mattinale aveva rivelato che avrebbe regalato al pubblico un colpo di scena,che poi è accaduta. Ma la principessa Selassiè ha una sua teoria su tutto quello che è successo e parla die dicome di una coppia aperta ( anche se lo ricordiamo, l’attore in un ...