Pensioni anticipate 2022, rinnovato il contratto di espansione: cosa cambia (Di martedì 14 dicembre 2021) Il capitolo delle Pensioni anticipate 2022 continua a suscitare grande interesse nei lavoratori che sono prossimi a lasciare il mondo del lavoro ma ancora non hanno ben chiare le modalità attraverso cui potranno farlo. Mancano una quindicina di giorni e Quota 100 verrà definitivamente cancellata. La data ufficiale è quella del 31 dicembre 2021. Per il prossimo anno, allora, si potrà andare in pensione anticipata seppur perdendo qualcosa in termini di remunerazione? Una parte della Legge di Bilancio che a breve potrebbe diventare ufficiale, contempla ancora lo scivolo di cinque anni valevole per il 2022 e il 2023 e parla di rinnovo dei contratti di espansione. Ma non tutti potranno usufruire della conferma di questa opzione per lasciare in anticipo il mondo del lavoro. Facciamo allora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 dicembre 2021) Il capitolo dellecontinua a suscitare grande interesse nei lavoratori che sono prossimi a lasciare il mondo del lavoro ma ancora non hanno ben chiare le modalità attraverso cui potranno farlo. Mancano una quindicina di giorni e Quota 100 verrà definitivamente cancellata. La data ufficiale è quella del 31 dicembre 2021. Per il prossimo anno, allora, si potrà andare in pensione anticipata seppur perdendo qualin termini di remunerazione? Una parte della Legge di Bilancio che a breve potrebbe diventare ufficiale, contempla ancora lo scivolo di cinque anni valevole per ile il 2023 e parla di rinnovo dei contratti di. Ma non tutti potranno usufruire della conferma di questa opzione per lasciare in anticipo il mondo del lavoro. Facciamo allora ...

