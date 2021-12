Pattinaggio artistico: Alena Kostornaia salta i Campionati Nazionali (Di martedì 14 dicembre 2021) Alena Kostornaia, stella del Pattinaggio di figura, non prenderà parte ai Campionati Nazionali Russi, pianificati dal 23 al 26 dicembre a SanPietroburgo, chiudendo dunque definitivamente ogni tentativo (già quasi impossibile) di convocazione alle Olimpiadi di Pechino 2022. La notizia è stata diffusa tramite una brevissima nota pubblicata sul sito ufficiale della FFKKR, la Federazione locale. La Campionessa Europea in carica ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio, nello specifico una frattura alla mano destra per cui, da quanto è emerso, dovrà osservare un periodo di riposo di sei-otto settimane. Per questo motivo si spegne, probabilmente per sempre, il sogno olimpico della pattinatrice, già decisamente indietro rispetto alle compagne di Nazionale in termini gerarchici. Il cammino ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021), stella deldi figura, non prenderà parte aiRussi, pianificati dal 23 al 26 dicembre a SanPietroburgo, chiudendo dunque definitivamente ogni tentativo (già quasi impossibile) di convocazione alle Olimpiadi di Pechino 2022. La notizia è stata diffusa tramite una brevissima nota pubblicata sul sito ufficiale della FFKKR, la Federazione locale. La Campionessa Europea in carica ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio, nello specifico una frattura alla mano destra per cui, da quanto è emerso, dovrà osservare un periodo di riposo di sei-otto settimane. Per questo motivo si spegne, probabilmente per sempre, il sogno olimpico della pattinatrice, già decisamente indietro rispetto alle compagne di Nazionale in termini gerarchici. Il cammino ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Nuova vita per l'Atl il Sole dopo l'incendio che distrusse l'impianto GROSSETO " A gennaio un incendio aveva distrutto l'impianto comunale di via Leoncavallo, a Grosseto, gestito dalla Asd Atl "Il Sole Pattinaggio artistico", come disse sul momento il presidente Francesco Gazzillo : "mandando in fumo dodici anni di lavoro e passione". Oggi quell'impianto, con le sue due piste, torna a nuova vita: ...

