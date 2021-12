Pasticciaccio e vecchi rancori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pasticciaccio vecchi

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ilbrutto di Nyon, con il sorteggio ripetuto a tre ore di distanza per un errore del software, è certamente meno poetico di quegli azzimati maestri di cerimonia. Nell'era dell'...grosso e polemiche a non finire anche perché Veretout litiga con Abraham per tirare ...e Roma a provare a scardinare il muro bianconero con Chiellini e Bonucci a esaltarsi come ai...Giuseppe Tassi. Ridateci le palline calde e fredde di Sepp Blatter, quelle cerimonie di sorteggio che sembravano un gioco da illusionista, con scaltri maghi in giacca blu ad abbin ...Cosa è davvero successo ad Abu Dhabi? Max Verstappen conquista il suo primo Campionato del Mondo tra pasticci, polemiche e un talento immenso ...