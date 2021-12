Particelle sonore dalle pendici del monte Esja

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da un palco di Manchester, nel luglio scorso, aveva anticipato il suo nuovo lavoro evocando l’immagine di «una band che suona da sola, senza pubblico, su una nave da crociera fantasma». Lontano dalla tragicità del Titanic, Damon Albarn naviga piuttosto verso la sua Thule, guidato dal faro delche domina la vista dalla sua finestra islandese. È quel panorama lunare a dettargli l’ecopoesia musicale di The Nearer the Fountain More Pure the Stream Flows, ciclo di canzoni sulla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.