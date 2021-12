Parma, allarme baby gang. La proposta: “Presidi con vigili e militari” (Di martedì 14 dicembre 2021) Presidi per la sicurezza urbana con vigili di quartiere e, nei punti più critici, con militari in divisa contro il fenomeno delle baby gang nel centro di Parma. A lanciare la proposta Pietro Vignali, che l’Adnkronos ha incontrato a Parma e che conosce bene la città dell’Emilia Romagna, negli ultimi tempi “sconvolta” dal fenomeno delle bande giovanili che “sta mettendo in allarme abitanti e commercianti”. “Molti negozi hanno fatto ricorso a una vigilanza privata, non riescono più a vendere, rischiano di chiudere”, spiega Vignali. “Sottovalutare questo fenomeno o affrontarlo solo dal punto di vista sociale credo sia un errore – continua – Sicuramente il problema va affrontato dal punto di vista della prevenzione perché ha a che vedere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021)per la sicurezza urbana condi quartiere e, nei punti più critici, conin divisa contro il fenomeno dellenel centro di. A lanciare laPietro Vignali, che l’Adnkronos ha incontrato ae che conosce bene la città dell’Emilia Romagna, negli ultimi tempi “sconvolta” dal fenomeno delle bande giovanili che “sta mettendo inabitanti e commercianti”. “Molti negozi hanno fatto ricorso a una vigilanza privata, non riescono più a vendere, rischiano di chiudere”, spiega Vignali. “Sottovalutare questo fenomeno o affrontarlo solo dal punto di vista sociale credo sia un errore – continua – Sicuramente il problema va affrontato dal punto di vista della prevenzione perché ha a che vedere ...

Omicron, primi casi in Emilia - Romagna. L'allarme dell'Ausl Bologna: "Serve la terza dose" BOLOGNA - Sono stati censiti i primi casi di variante Omicron in Emilia - Romagna. L'istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia - Romagna, sede di Parma, e il Policlinico San Matteo di Pavia, hanno sequenziato due casi: si tratta di un uomo e una donna, residenti entrambi nel piacentino. Non presentano sintomi gravi e si trovano in isolamento ...

