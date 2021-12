Parisi, l’agente: “Non lo manderò al Napoli. Mario Rui salta il Milan” (Di martedì 14 dicembre 2021) l’agente di Parisi e Mario Rui, Giuffredi, parla delle voci di mercato che vogliono il Napoli vicino al terzino dell’Empoli. l’agente di Parisi, Mario Giuffredi, è intervenuto a margine degli Italian Sport Awards a Castellammare. Tanti i temi trattati a partire dai suoi assistiti e uomini mercato Parisi, Casale, Mario Rui e Politano. l’agente SU Parisi – “Parisi è già la rivelazione di questo campionato. E’ un ragazzo anormale, ?proviamo tutte emozioni fortissime ma lui contro Lozano, Di Lorenzo e Politano non provava alcuna emozione, come se giocasse all’oratorio. Il calcio richiede bravura tecnica, ma servono tante palle e lui ne ha da vendere. Il Napoli è attento ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 dicembre 2021)diRui, Giuffredi, parla delle voci di mercato che vogliono ilvicino al terzino dell’Empoli.diGiuffredi, è intervenuto a margine degli Italian Sport Awards a Castellammare. Tanti i temi trattati a partire dai suoi assistiti e uomini mercato, Casale,Rui e Politano.SU– “è già la rivelazione di questo campionato. E’ un ragazzo anormale, ?proviamo tutte emozioni fortissime ma lui contro Lozano, Di Lorenzo e Politano non provava alcuna emozione, come se giocasse all’oratorio. Il calcio richiede bravura tecnica, ma servono tante palle e lui ne ha da vendere. Ilè attento ...

