Parchi | Fico | “Ripartire da legge 394 per compiere ulteriori passi in avanti”

In occasione del convegno organizzato dal ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con FederParchi-Europarc Italia, per celebrare il 30° anniversario dalla promulgazione della legge sulle Aree Protette, il presidente della Camera Roberto Fico ha voluto ricordare nel suo messaggio, inviato ai presenti, l'importanza dell'approvazione della legge 394 che segnò un passo in avanti nel sistema di gestione e conservazione del capitale naturale del nostro Paese. "Oggi in Italia – ha affermato il presidente Fico – esistono 871 aree protette, 24 Parchi nazionali e 32 Aree Marine protette: più dell'11% del territorio nazionale, il doppio della media europea, dunque un tesoro di inestimabile valore che va tutelato, gestito e valorizzato nel migliore modo ...

