Parchi | Casellati | “Legge 394 mezzo di tutela patrimonio naturalistico”

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Ringrazio la Sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana per aver organizzato questa rilevante iniziativa che offrirà ai presenti una preziosa opportunità per promuovere una seria riflessione sulla fragilità del nostro territorio e sull’importanza di proteggere l’ambiente e il nostro”. Questo il messaggio del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti, inviato in occasione della celebrazione dei 30 anni della394. Un’iniziativa promossa dal ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con Feder-Europarc Italia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.