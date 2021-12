Pallanuoto | Champions League 2021-2022 | Novi Beograd-Brescia 11-11 I campioni d’Italia si salvano in extremis

(Di martedì 14 dicembre 2021) Prosegue con un pareggio esterno che costa il primato il cammino delnella prima fase a gironi delladi: nel match della quinta giornata del Girone A, la compagine italiana ha impattato per 11-11 contro i serbi del. I serbi hanno costantemente condotto il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio per 3-2, poi i lombardi trovano il sorpasso arrivando a metà gara sul 3-4. Nella terza frazione ilimpatta sul 7-7, infine nell’ultimo quarto è ila rincorrere e poi completare la rimonta fino all’11-11 finale. Sugli scudi capitan Presciutti e Vapenski, autori di tre reti a testa, mentre Renzuto Iodice mette a segno una doppietta, ...

Su Sky appuntamento con la pallanuoto e con i match della LEN Champions League 2021/2022. Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco e il Brescia. Lunga trasferta ungherese per la Pro Recco che domani, alle 18.30 in diretta su Sky Sport Action, affronterà l'Osc Budapest nella quinta giornata di Champions League mentre lunedì, in casa dello Szolnok.