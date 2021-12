Palermo, il paradosso Soleri: da titolare l’ex Roma non è ancora riuscito a far gol (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel derby contro il Catania, l'attacco del Palermo composto da Matteo Brunori ed Edoardo Soleri è rimasto a secco Leggi su mediagol (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel derby contro il Catania, l'attacco delcomposto da Matteo Brunori ed Edoardoè rimasto a secco

