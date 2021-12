Palermo, il derby costa caro: contro il Bari obbligatoria la vittoria (Di martedì 14 dicembre 2021) I punti persi nel derby contro il Catania pesano non poco sulle spalle del Palermo, costretto a vincere contro il Bari per non abbandonare la corsa alla promozione diretta in Serie B Leggi su mediagol (Di martedì 14 dicembre 2021) I punti persi nelil Catania pesano non poco sulle spalle del, costretto a vincereilper non abbandonare la corsa alla promozione diretta in Serie B

