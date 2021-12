Pagamento pensioni gennaio: il 4 in banca, anticipo a dicembre in Posta (Di martedì 14 dicembre 2021) Pagamento pensioni gennaio 2022: anche per il primo mese del nuovo anno il Pagamento delle pensioni dovrebbe avvenire anticipatamente, a maggior ragione ora che il governo ha deciso per il prolungamento al 31 marzo dello stato di emergenza. Al momento, tuttavia, è possibile solo ipotizzare, in attesa di una comunicazione ufficlale di Protezione Civile, Inps e Poste Italiane. Pagamento pensioni gennaio: probabile anticipo L’anticipo del Pagamento degli assegni pensionistici è una delle misure messe in campo per evitare assembramenti, così da esporre il meno possibile i pensionati alla possibilità di contatto col virus o con persone infette. Presumibile che i pensionati che ricevono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 dicembre 2021)2022: anche per il primo mese del nuovo anno ildelledovrebbe avvenire anticipatamente, a maggior ragione ora che il governo ha deciso per il prolungamento al 31 marzo dello stato di emergenza. Al momento, tuttavia, è possibile solo ipotizzare, in attesa di una comunicazione ufficlale di Protezione Civile, Inps e Poste Italiane.: probabileL’deldegli assegnistici è una delle misure messe in campo per evitare assembramenti, così da esporre il meno possibile i pensionati alla possibilità di contatto col virus o con persone infette. Presumibile che i pensionati che ricevono ...

