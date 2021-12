Oroscopo di Barbanera 14 dicembre | le previsioni di questo mercoledì

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ariete (21/3 – 20/4) – Prima di abbandonarvi, la Luna vi regala un pizzico di fortuna, unendosi in sestile con Giove. Trovare persone di cui vi potete fidare non è impossibile! Toro (21/4 – 20/5) – Successo e fascino personale assicurato, grazie alla Luna che vi fa visita e agli ottimi rapporti con Mercurio da poco nell’amico Capricorno. Gemelli (21/5 – 21/6) – Tornerete subito in pista dopo un breve momento di défaillance. Seguite il filo del discorso, senza perdervi in astrusi e complicati ragionamenti. Cancro (22/6 – 22/7) – La vostra giornata scorre soave e tranquilla, senza spiacevoli intoppi. Merito della pacata Luna in Toro che vi guarda così benignamente. Entra nell’di, clicca qui e iscriviti al gruppo L’disul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI Leone (23/7 – 23/8) ...

Scorpione "Non è tutt'oro quello che riluce", si sa, ma voi, abbagliati dall'opposizione lunare, potreste incappare in un evidente errore di valutazione. Meglio fare ... Cancro La vostra giornata scorre soave e tranquilla, senza spiacevoli intoppi. Merito della pacata Luna in Toro che vi guarda così benignamente. Non date energia a ... Pesci Questo lunedì forse non sarà privo di qualche stravaganza da parte vostra. Assicuratevi il parere di un esperto laddove possa servire. Negli affari e negli investi ...