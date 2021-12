Ordina di uccidere moglie e suocera. Ma il sicario lo tradisce: arrestato (Di martedì 14 dicembre 2021) Sarzana, imprenditore 46enne aveva assoldato un killer per eliminare le due donne e incassare l'eredità di MASSIMO BENEDETTI Leggi su quotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Sarzana, imprenditore 46enne aveva assoldato un killer per eliminare le due donne e incassare l'eredità di MASSIMO BENEDETTI

