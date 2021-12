Ora tutti “riscoprono” la Patria grazie a Giorgia Meloni. Anche gli ex “antitaliani” di sinistra (Di martedì 14 dicembre 2021) Ora tutti riscoprono la Patria, parola che torna nel lessico politico grazie a Giorgia Meloni. Eppure c’è chi critica la leader di Fratelli d’Italia, come la sinistra. Il che è ridicolo, visto che per un bel pezzo parlare di Patria e tricolore era imbarazzante perché “faceva fascista” , ammette Mattia Feltri su la Stampa. Non appena dal palco di Atreju la Meloni ha invocato e auspicato un presidente della Repubblica “patriota” tutti si sono scatenati. In realtà nessuno è stato bene attento, da tempo la presidente di FdI usa il termine Patria e patrioti per indicare una visione ben precisa della politica italiana. Ora tutti si stupiscono e si stizziscono: Calenda che le imputa di avere ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Orala, parola che torna nel lessico politico. Eppure c’è chi critica la leader di Fratelli d’Italia, come la. Il che è ridicolo, visto che per un bel pezzo parlare die tricolore era imbarazzante perché “faceva fascista” , ammette Mattia Feltri su la Stampa. Non appena dal palco di Atreju laha invocato e auspicato un presidente della Repubblica “patriota”si sono scatenati. In realtà nessuno è stato bene attento, da tempo la presidente di FdI usa il terminee patrioti per indicare una visione ben precisa della politica italiana. Orasi stupiscono e si stizziscono: Calenda che le imputa di avere ...

