Ora Fico da presidente della Camera è contro le foto dall’aula vuota | “Fanno male al Parlamento”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’aulanon è più un tabù. Anzi, vuol dire che ilsta lavorando bene. Adesso il grillino Roberto, da, ha invertito la narrazione. Proprio lui parla come un democristianoprima Repubblica. Dimenticate il portavoce a 5 Stelle con le mani nei jeans che arrivava in taxi in. In queste ore, la trasformazione si è definitivamente compiuta. “Su tutti i provvedimenti in discussione generale intervengono i parlamentari che hanno lavorato a quel provvedimento e la Commissione ha lavorato tantissimo a quel provvedimento”. Così, allo scambio di auguri con l’Asp, a proposito delledell’aula...