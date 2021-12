Opzione donna, come funziona? (Di martedì 14 dicembre 2021) Opzione donna è uno dei possibili modi in cui si raggiungono i requisiti della pensione, senza aspettare il compimento dei 67 anni di età, necessari per la pensione di vecchiaia. come dice il nome, questa possibilità riguarda solo le lavoratrici. “Inizialmente il calcolo dell’assegno pensionistico col solo sistema contributivo può sembrare estremamente penalizzante dal punto di vista economico – commenta Emmanuele Comi, direttore del Patronato Inca CGIL di Bergamo – eppure, in alcuni casi, questo pensionamento risulta conveniente. Non solo può permettere l’anticipo della data di pensione di circa 6 anni (e, in alcuni casi addirittura di 8 anni), ma in alcune situazioni, dove lo stipendio si è abbassato notevolmente negli ultimi anni della vita lavorativa, per un part time o per un cambio di posto di lavoro, l’importo calcolato col ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021)è uno dei possibili modi in cui si raggiungono i requisiti della pensione, senza aspettare il compimento dei 67 anni di età, necessari per la pensione di vecchiaia.dice il nome, questa possibilità riguarda solo le lavoratrici. “Inizialmente il calcolo dell’assegno pensionistico col solo sistema contributivo può sembrare estremamente penalizzante dal punto di vista economico – commenta Emmanuele Comi, direttore del Patronato Inca CGIL di Bergamo – eppure, in alcuni casi, questo pensionamento risulta conveniente. Non solo può permettere l’anticipo della data di pensione di circa 6 anni (e, in alcuni casi addirittura di 8 anni), ma in alcune situazioni, dove lo stipendio si è abbassato notevolmente negli ultimi anni della vita lavorativa, per un part time o per un cambio di posto di lavoro, l’importo calcolato col ...

