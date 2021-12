Oppo ha realizzato il più potente processore fotografico per smartphone | consuma poco e lavora sui RAW a 20 bit

(Di martedì 14 dicembre 2021)ha annunciato un nuovoa 6 nanometri pensato esclusivamente per applicare velocemente l'IA alla pipeline di sviluppo. Promette netti miglioramenti in ambito soprattutto video....

Advertising

Digital_Day : Promette un salto di qualità enorme: manterrà le promesse? -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo realizzato

DDay.it - Digital Day

Find X3 Liteanch'esso con la tecnica produttiva Glow,Find X3 Lite rappresenta la soluzione più a buon mercato della serie Find. Utilizza un design sottile e una quadrupla ...MariSilicon X per foto e video migliori Il chip MariSilicon X vienecon tecnologia di ...ha aggiunto un sottosistema di memoria DDR dedicato con una larghezza di banda fino a 8,5 GB/s. ...Con una grafica minimalista e uno stile responsive, OPPO Store aiuta l'utente a scegliere il prodotto giusto, accompagnandolo nell'esperienza di acquisto ...Oppo ha annunciato un nuovo processore a 6 nanometri pensato esclusivamente per applicare velocemente l'IA alla pipeline di sviluppo fotografico. Promette netti miglioramenti in ambito soprattutto vid ...