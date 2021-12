Open: Renzi, 'Giunta riconosce che pm violano Costituzione' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Oggi al Senato la Giunta per il Regolamento riconosce a larghissima maggioranza (14-2) che esiste una violazione della Costituzione da parte dei pm fiorentini Turco e Nastasi. Si tratta di una decisione fondamentale per la battaglia di civiltà che sto combattendo". Così il senatore Matteo Renzi commentando il voto di oggi in Giunta al Senato. "In altri casi alcuni colleghi parlamentari hanno chiesto di utilizzare l'articolo 68 Costituzione per evitare il processo. Io no. Io non chiedo di evitare il processo: chiedo solo che si sanzioni il comportamento illegittimo e incostituzionale del dottor Turco e del dottor Nastasi. Io non ho violato la Legge, gli inquirenti hanno violato la Costituzione: questo è ciò che dimostrerò in tutte le sedi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Oggi al Senato laper il Regolamentoa larghissima maggioranza (14-2) che esiste una violazione dellada parte dei pm fiorentini Turco e Nastasi. Si tratta di una decisione fondamentale per la battaglia di civiltà che sto combattendo". Così il senatore Matteocommentando il voto di oggi inal Senato. "In altri casi alcuni colleghi parlamentari hanno chiesto di utilizzare l'articolo 68per evitare il processo. Io no. Io non chiedo di evitare il processo: chiedo solo che si sanzioni il comportamento illegittimo e incostituzionale del dottor Turco e del dottor Nastasi. Io non ho violato la Legge, gli inquirenti hanno violato la: questo è ciò che dimostrerò in tutte le sedi ...

