Omicron, vaccino anti - tsunami: da settembre nuova campagna. Farmaci aggiornati pronti entro tre mesi (Di martedì 14 dicembre 2021) Corriamo a proteggerci con il richiamo. Ma prepariamoci a settembre per una nuova campagna con prodotti aggiornati per la . Salvo che la situazione non precipiti e non sia necessario affrettare i ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) Corriamo a proteggerci con il richiamo. Ma prepariamoci aper unacon prodottiper la . Salvo che la situazione non precipiti e non sia necessario affrettare i ...

Advertising

rtl1025 : ?? Due dosi del #vaccino anti-Covid di #Pfizer offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da varian… - myrtamerlino : Solo 15 Paesi africani su 54 hanno superato il 10% di vaccinazioni. Proprio lì dove è nata #Omicron. Come pensiamo… - antoguerrera : Su #Omicron, il Regno Unito è così nel panico di vaccinare con la terza dose tutta la popolazione il prima possibil… - dario88799 : RT @WeltanschauungI: Il capoccia di Pfizer, quello non inoculato come tutti i suoi dipendenti, impacchetta il regalo di Natale: vaccino con… - squopellediluna : Lo studio sudafricano restituisce quindi un dato più negativo ma non è in grado di dare informazioni sull’efficacia… -