Omicron: in Gb oltre 40% di adulti ha ricevuto terza dose (Di martedì 14 dicembre 2021) "oltre il 40% degli adulti" ha ricevuto la terza dose di vaccino anti - Covid nel Regno Unito. Lo ha annunciato il vicepremier britannico Dominic Raab, sottolineando che il governo sta "facendo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) "il 40% degli" haladi vaccino anti - Covid nel Regno Unito. Lo ha annunciato il vicepremier britannico Dominic Raab, sottolineando che il governo sta "facendo di ...

Advertising

Adnkronos : Variante #Omicron, in Francia oltre 130 casi accertati. - Agenzia_Ansa : In Inghilterra Omicron potrebbe causare 'nello scenario peggiore' fino a 75.000 morti entro la fine di aprile se no… - LuisaRagni : RT @Tg3web: L'allarme dell'OMS: 'Siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per la variante delta, sia per omicron'. Impennata… - telodogratis : Omicron: in Gb oltre 40% di adulti ha ricevuto terza dose - Italian : Omicron: in Gb oltre 40% di adulti ha ricevuto terza dose -