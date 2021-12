Omicidio Cerciello Rega, a processo il militare che scattò la foto al giovane bendato (Di martedì 14 dicembre 2021) Omicidio Cerciello Rega, a processo il militare che scattò la foto al giovane americano bendato dopo l’arresto. A processo anche il militare che bendò l’americano Per l’Omicidio del Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 da Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, si prospetta un altro processo. Si tratta del carabiniere che scattò la foto al giovane americano bendato all’interno della caserma di via in Selci dopo l’arresto. Silvio Pellegrini, è questo il nome del militare, è accusato di abuso d’ufficio e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 dicembre 2021), ailchelaalamericanodopo l’arresto. Aanche ilche bendò l’americano Per l’del, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 da Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, si prospetta un altro. Si tratta del carabiniere chelaalamericanoall’interno della caserma di via in Selci dopo l’arresto. Silvio Pellegrini, è questo il nome del, è accusato di abuso d’ufficio e ...

