Oltre Omicron È l’iniqua distribuzione dei vaccini nel mondo a favorire la nascita di nuove varianti

Da una piccola rubrica, in un piccolo quotidiano di una piccola nazione, mi permetto di sollevare nuovamente – con parole che spero siano chiare – quello che è il problema principale che sta rendendo la pandemia molto peggiore di quella che potrebbe essere. L'arrivo della nuova variante Omicron non ha fatto che rendere ancora più evidente come la risposta di chi ci governa, specialmente nelle nazioni ad alto reddito, è non solo insufficiente, ma soprattutto profondamente sbagliata. Consideriamo cosa è avvenuto sinora. Una nazione africana ha condiviso, appena disponibili, i dati su questa nuova variante, avvisando tutti di un possibile, significativo pericolo. La risposta è stata innanzitutto quella di isolare quella nazione, e poi usare quelle informazioni per sviluppare vaccini e diagnostici più efficaci, che certo arriveranno, ma di cui ...

