Oliveto Citra: studenti in visita alla mostra dei presepi artigianali del maestro Clemente (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOliveto Citra (Sa) – È un omaggio alla tradizione e alla storia, la mostra dei presepi natalizi cristiani realizzata dal maestro Gerardo Clemente, visitata ieri mattina dagli studenti della scuola secondaria di primo grado di Oliveto Citra. Una full immersion nell’atmosfera natalizia quella degli studenti, voluta dalla dirigente scolastica, Maria Pappalardo e dal professore Francesco Senese, che si inserisce in un percorso di studio alla riscoperta e la valorizzazione del territorio con una particolare attenzione ai luoghi simbolo di Oliveto Citra riprodotti all’interno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È un omaggiotradizione estoria, ladeinatalizi cristiani realizzata dalGerardota ieri mattina daglidella scuola secondaria di primo grado di. Una full immersion nell’atmosfera natalizia quella degli, voluta ddirigente scolastica, Maria Pappalardo e dal professore Francesco Senese, che si inserisce in un percorso di studioriscoperta e la valorizzazione del territorio con una particolare attenzione ai luoghi simbolo diriprodotti all’interno ...

Ultime Notizie dalla rete : Oliveto Citra I giovani protagonisti: al via il progetto 'Fermi non sappiamo stare' 'Fernmi non sappiamo stare': è questo il titolo della campagna di comunicazione promossa dal Sele d'Oro Mezzogiorno di Oliveto Citra con l'obiettivo di incoraggiare il protagonismo di adolescenti e giovani non solo del territorio del Sele - Tanagro ma dell'intero Salernitano. L'iniziativa, che prende il via in questi ...

