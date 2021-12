Olimpiadi: Jacobs, 'a Tokyo ho sentito spinta italiani' (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - “È stato un anno incredibile, di grandi cose da parte di tutta l'Italia. Spero continuerà così. Ma non sono arrivato alle Olimpiadi da solo. Ho sentito la spinta degli italiani per arrivare a conquistare questa finale, un grazie va a voi”. Lo ha detto Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4x100 ai Giochi di Tokyo 2020, premiato con il premio 'Uomo dell'anno' ai Gazzetta Sports Awards. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - “È stato un anno incredibile, di grandi cose da parte di tutta l'Italia. Spero continuerà così. Ma non sono arrivato alleda solo. Holadegliper arrivare a conquistare questa finale, un grazie va a voi”. Lo ha detto Marcell, campione olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4x100 ai Giochi di2020, premiato con il premio 'Uomo dell'anno' ai Gazzetta Sports Awards.

Gli Italiani che ci hanno fatto sognare La parabola di Jacobs, in questo senso, è esemplare: vittima di bullismo da bambino, riesce a ... Come coraggiosa è la capitana Miriam Sylla, che dopo l'umiliazione alle Olimpiadi ha fatto leva sullo ...

Olimpiadi: Jacobs, 'a Tokyo ho sentito spinta italiani' Il Sannio Quotidiano Olimpiadi: Jacobs, 'a Tokyo ho sentito spinta italiani' Spero continuerà così. Ma non sono arrivato alle Olimpiadi da solo. Ho sentito la spinta degli italiani per arrivare a conquistare questa finale, un grazie va a voi”. Lo ha detto Marcell Jacobs, ...

Jacobs risponde ancora alle accuse di doping: "Gli inglesi si rendono ridicoli" Il velocista azzurro torna sulle accuse di doping che continuano a piovere sul suo capo da Oltremanica: "L'unico atleta positivo era proprio inglese" ...

