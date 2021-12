Olimpiadi | assessori lombardi | ' Milano Cortina grande sfida per giovani e territori' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) (Adnkronos) - Le"non saranno soltanto un successo sportivo. I Giochi costituiranno anche una leva per i nostriche hanno sofferto a causa del Covid in termini di servizi e anche di occupazione. E, in questo senso, saranno uno stimolo per i tantiper raccogliere lache li attende. Regionea - ha continuato l'assessore Stefano Bolognini - ha l'opportunità di accompagnare, nella logica sussidiaria che da sempre la contraddistingue, tutti gli stakeholder che saranno coinvolti nella preparazione dell'evento, tenendo assieme tutti gli elementi connessi". Per il sottosegretario Antonio Rossi (Sport,2026 e Grandi eventi), "Questa è la tappa conclusiva del percorso che abbiamo iniziato alcuni mesi fa partendo dalla Valtellina, toccando la ...