Olimpia Milano-Panathinaikos oggi | Eurolega basket | orario | canale tv | programma | streaming

(Di martedì 14 dicembre 2021) Quindicesima giornata dell’2021-2022 e impegno casalingo questa sera per l’, che affronta ilAtene al Forum. Match importante per i ragazzi di Ettore Messina, reduci dalla vittoria nel Principato di Monaco e che puntano a confermarsi contro una squadra che sta faticando quest’anno.che attualmente è quarta in classifica con 9 vittorie e 5 sconfitte, mentre ilè penultimo con soli quattro successi, ma che arriva da due vittorie negli ultimi tre turni. Greci che lontano da casa hanno subito una striscia di otto sconfitte consecutive, mentreha vinto 6 delle sette partite giocate al Forum. Rodriguez e compagni segnano poco più del Pana (75,1 vs 73,7 punti a partita), ma difendono molto meglio (72,9 vs 78,6 ...

Quindicesima giornata dell'Eurolega 2021-2022 e impegno casalingo questa sera per l'Olimpia Milano, che affronta il Panathinaikos Atene al Forum. Match importante per i ragazzi di Ettore Messina, reduci dalla vittoria nel Principato di Monaco e che puntano a confermarsi contro una squadra che sta faticando quest'anno. La quarta settimana con doppio impegno di EuroLeague, l'Olimpia Milano la affronta tutta in casa, cominciando dalla sfida al Panathinaikos Atene che ha appena battuto sul suo campo, in ...