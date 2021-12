Occhio alla spesa Se il piano di Biden costa il triplo

Leggi su formiche

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’apparenza inganna. Anche un’operazione di grosso calibro come ilpandemico messo in piedi dall’amministrazione, può rivelarsi qualcosa di diverso. Come noto il presidente degli Stati Uniti, per fronteggiare gli effetti devastanti della pandemia, ha allestito un pacchetto di aiuti che nel complesso vale 1.750 miliardi, suddiviso traper le infrastrutture e sussidi alle classi più deboli. Misure approvate sul filo di lana dal Congresso, nonostante al Senato la presenza democratica sia pressoché paritaria con i repubblicani. Una simile mole dipubblica, in parte finanziata con le normali entrate fiscali, in parte con un aumento del deficit federale (e quindi del debito, ma qui il tetto è stato provvidenzialmente alzato) e in parte, almeno sulla carta, con una stretta fiscale sui grandi patrimoni, ...