Obbligo vaccinale scuola, ecco come funzionerà il controllo: luce verde vaccinato, luce rossa non vaccinato. La circolare del Ministero [PDF] (Di martedì 14 dicembre 2021) Dal 15 dicembre scatta l’Obbligo vaccinale per docenti e Ata introdotto con il decreto legge n.172/2021. Da mercoledì prossimo il personale scolastico dovrà dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o averlo prenotato nei successivi 20 giorni. L'articolo Obbligo vaccinale scuola, ecco come funzionerà il controllo: luce verde vaccinato, luce rossa non vaccinato. La circolare del Ministero PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) Dal 15 dicembre scatta l’per docenti e Ata introdotto con il decreto legge n.172/2021. Da mercoledì prossimo il personale scolastico dovrà dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o averlo prenotato nei successivi 20 giorni. L'articoloilnon. LadelPDF .

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta da domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, pronta la circolare con le indicazioni per i contr… - ladyonorato : L’obbligo vaccinale per sanitari, personale scolastico, FFOO elimina la validità di alcun consenso informato. Non f… - MediasetTgcom24 : Covid, da mercoledì 15/12 obbligo vaccinale per il personale scolastico #obbligovaccinale - bg_tebe : @Corriere Gli americani non hanno il Green Pass...poi hanno giudici contro l'obbligo vaccinale... quindi stiano a c… - palermomaniait : Da domani scatta l'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine: a chi si defila via arma e multe -… -