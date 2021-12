Obbligo vaccinale scuola e forze dell’ordine, cosa cambia oggi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da oggi mercoledì 15 dicembre scatta in Italia l’Obbligo vaccinale contro il Covid per il personale scolastico – non solo docenti – e delle forze dell’ordine, dunque per queste due categorie al lavoro solo con il Super green pass. E chi non si adegua alle nuove regole rischia multe salate e la sospensione. forze dell’ordine – Nella circolare del ministero dell’Interno sull’Obbligo vaccinale per le forze dell’ordine -“Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico” – come previsto dall’ultimo decreto sulle misure anti-Covid varato dal governo, si legge che “l’adempimento dell’Obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e a far data dal 15 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Damercoledì 15 dicembre scatta in Italia l’contro il Covid per il personale scolastico – non solo docenti – e delle, dunque per queste due categorie al lavoro solo con il Super green pass. E chi non si adegua alle nuove regole rischia multe salate e la sospensione.– Nella circolare del ministero dell’Interno sull’per le-“Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico” – come previsto dall’ultimo decreto sulle misure anti-Covid varato dal governo, si legge che “l’adempimento dell’comprende il cicloprimario e a far data dal 15 ...

Agenzia_Ansa : Scatta da domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, pronta la circolare con le indicazioni per i contr… - Agenzia_Ansa : Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del s… - MediasetTgcom24 : Covid, da mercoledì 15/12 obbligo vaccinale per il personale scolastico #obbligovaccinale - dilio_bianchi : RT @gianluca826: OGGI 14 DICEMBRE 2021 LE FORZE DELL'ORDINE E FORZE ARMATE IN PIAZZA CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE. Piazza bocca della verita'… - bisagnino : Elon Musk: l’obbligo vaccinale è antiamericano -