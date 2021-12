Obbligo vaccinale per il personale scolastico. Al via la nuova app di verifica (Di martedì 14 dicembre 2021) In seguito all'introduzione dell'Obbligo vaccinale per il personale scolastico, che scatta da domani 15 dicembre, il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione delle scuole un nuovo strumento che servirà ad agevolare i dirigenti scolastici nelle necessarie verifiche. È quanto si legge nella circolare inviata oggi dal Ministero alle scuole che spiega come accedere al nuovo servizio. In particolare, nell`ambito del Sistema Informativo dell`Istruzione (SIDI) è stata introdotta una nuova funzionalità a cui le scuole possono accedere che, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del Green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare - mediante un`interazione tra il Sistema Informativo dell`Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 dicembre 2021) In seguito all'introduzione dell'per il, che scatta da domani 15 dicembre, il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione delle scuole un nuovo strumento che servirà ad agevolare i dirigenti scolastici nelle necessarie verifiche. È quanto si legge nella circolare inviata oggi dal Ministero alle scuole che spiega come accedere al nuovo servizio. In particolare, nell`ambito del Sistema Informativo dell`Istruzione (SIDI) è stata introdotta unafunzionalità a cui le scuole possono accedere che, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del Green pass, consente ai dirigenti scolastici dire - mediante un`interazione tra il Sistema Informativo dell`Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green ...

