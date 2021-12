Obbligo vaccinale, il D-day delle forze dell’ordine: multe e ritiro dell’arma per chi non lo rispetta (Di martedì 14 dicembre 2021) Non solo la sospensione dal servizio e dallo stipendio, ma anche il ritiro della tessera di riconoscimento, della placca, dell’arma in dotazione e delle manette. È quanto prevede la circolare del ministero dell’Interno sull’Obbligo vaccinale per le forze dell’ordine, che scatta da domani, secondo quanto previsto dall’ultimo decreto anti Covid. La circolare, inoltre, ricorda che chi si troverà in servizio senza aver assolto all’Obbligo del vaccino riceverà multe che vanno da 600 a 1500 euro e che multe da 400 a mille euro andranno anche a chi non controlla. Nella stessa circolare si ricorda anche che domani scatta l’Obbligo della terza dose per il personale della scuola. L’Obbligo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Non solo la sospensione dal servizio e dallo stipendio, ma anche ildella tessera di riconoscimento, della placca,in dotazione emanette. È quanto prevede la circolare del ministero dell’Interno sull’per le, che scatta da domani, secondo quanto previsto dall’ultimo decreto anti Covid. La circolare, inoltre, ricorda che chi si troverà in servizio senza aver assolto all’del vaccino riceveràche vanno da 600 a 1500 euro e cheda 400 a mille euro andranno anche a chi non controlla. Nella stessa circolare si ricorda anche che domani scatta l’della terza dose per il personale della scuola. L’...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta da domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, pronta la circolare con le indicazioni per i contr… - ladyonorato : L’obbligo vaccinale per sanitari, personale scolastico, FFOO elimina la validità di alcun consenso informato. Non f… - MediasetTgcom24 : Covid, da mercoledì 15/12 obbligo vaccinale per il personale scolastico #obbligovaccinale - TV7Benevento : Scuola: Mi, 'obbligo vaccinale personale, al via la nuova piattaforma'... - PalermoToday : L'obbligo vaccinale (e le multe) per le forze dell'ordine: via arma e manette a chi si defila… -