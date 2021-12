Obbligo vaccinale docenti e Ata, in Alto Adige i laureandi al posto dei prof che non si vogliono vaccinare (Di martedì 14 dicembre 2021) Da domani, mercoledì 15 dicembre, scatta Obbligo vaccinale per docenti e Ata. In Alto Adige, così come segnala La Repubblica, saranno i laureandi di Scienze della formazione della Libera università di Bolzano a rendersi disponibili per colmare gli eventuali vuoti di organico che si verranno a creare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) Da domani, mercoledì 15 dicembre, scattapere Ata. In, così come segnala La Repubblica, saranno idi Scienze della formazione della Libera università di Bolzano a rendersi disponibili per colmare gli eventuali vuoti di organico che si verranno a creare. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del s… - MediasetTgcom24 : Covid, da mercoledì 15/12 obbligo vaccinale per il personale scolastico #obbligovaccinale - ladyonorato : L’obbligo vaccinale per sanitari, personale scolastico, FFOO elimina la validità di alcun consenso informato. Non f… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Ai poliziotti No vax non basterà assentarsi il 15 dicembre per evitare la sospensione dello stipendio - orizzontescuola : Obbligo vaccinale docenti e Ata, studenti laureandi al posto dei prof che non si vogliono vaccinare -