Obbligo vaccinale docenti e Ata, Giannelli (ANP): “Non possiamo pensare agli italiani come una banda di malfattori che vogliono eludere le leggi” (Di martedì 14 dicembre 2021) "Abbiamo innanzitutto un aspetto etico da considerare: anche se c'è sempre il furbo che potrebbe ricorrere ad escamotage per non vaccinarsi come con le prenotazioni, non possiamo pensare agli italiani come una banda di malfattori che vogliono eludere le leggi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) "Abbiamo innanzitutto un aspetto etico da considerare: anche se c'è sempre il furbo che potrebbe ricorrere ad escamotage per non vaccinarsicon le prenotazioni, nonunadichele". L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta da domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, pronta la circolare con le indicazioni per i contr… - Agenzia_Ansa : Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del s… - ladyonorato : L’obbligo vaccinale per sanitari, personale scolastico, FFOO elimina la validità di alcun consenso informato. Non f… - lametabasta : RT @dottorbarbieri: ?????? IL VIMINALE CONFERMA CHE DA DOMANI, IN VIGENZA DELL'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE, SARÀ IMPLEMENTATO UN MONITOR… - aderenzis1 : Obbligo vaccinale per forze dell'ordine, soccorso e scuola. Ecco le nuove regole -