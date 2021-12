Obbligo vaccinale docenti e Ata, allarme supplenti. I presidi: “Siamo preoccupati” (Di martedì 14 dicembre 2021) Dal 15 dicembre scatta l'Obbligo vaccinale per docenti e Ata. All'orizzonte un problema non di poco conto per i dirigenti scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) Dal 15 dicembre scatta l'pere Ata. All'orizzonte un problema non di poco conto per i dirigenti scolastici. L'articolo .

Advertising

ladyonorato : L’obbligo vaccinale per sanitari, personale scolastico, FFOO elimina la validità di alcun consenso informato. Non f… - ladyonorato : Negli USA si sta formando una maggioranza bipartisan in Congresso, contro l’obbligo vaccinale proposto da #Biden. A… - ladyonorato : #Vienna, oltre 40000 manifestanti contro #greenpass e obbligo vaccinale - Veraelena5 : RT @roseohara78: Non abbiamo fatto niente quando ci hanno distrutto di tasse. Non abbiamo fatto niente quando ci hanno imposto il pass Non… - Leleprox : RT @majap: Finalmente @vukbuk mi ha spiegato perché sono così insofferente all'obbligo vaccinale e al greenpass: perché appartengo a una 's… -