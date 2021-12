“Obbligo in tutta Italia”. Covid, il governo accelera: nuove misure in arrivo per frenare l’aumento dei contagi (Di martedì 14 dicembre 2021) L’avanzata del Covid e la variante omicron spaventano l’Italia. “Sono ore non semplici – ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto al seminario ‘La casa come primo luogo di cura del cittadino. L’accreditamento delle cure palliative e delle Reti di cure palliative’. Stiamo vivendo un momento davvero cruciale della storia del nostro Servizio sanitario nazionale. E abbiamo due sfide. Una è quella di aprire una “stagione di riforme” per il Ssn, ha ricordato il ministro, ma la prima non può che essere ancora la gestione del Covid”. “Per oggi è stato convocato per oggi un Consiglio dei ministri in cui probabilmente ci saranno ulteriori scelte relative anche all’emergenza che è ancora in corso in questo Paese”. Tra le misure di contrasto al Covid che si stanno esaminando in queste ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) L’avanzata dele la variante omicron spaventano l’. “Sono ore non semplici – ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto al seminario ‘La casa come primo luogo di cura del cittadino. L’accreditamento delle cure palliative e delle Reti di cure palliative’. Stiamo vivendo un momento davvero cruciale della storia del nostro Servizio sanitario nazionale. E abbiamo due sfide. Una è quella di aprire una “stagione di riforme” per il Ssn, ha ricordato il ministro, ma la prima non può che essere ancora la gestione del”. “Per oggi è stato convocato per oggi un Consiglio dei ministri in cui probabilmente ci saranno ulteriori scelte relative anche all’emergenza che è ancora in corso in questo Paese”. Tra ledi contrasto alche si stanno esaminando in queste ...

