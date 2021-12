Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Ue: 'L'Italia giustifichi l'obbligo di tampone ai vaccinati'. 'Scelte unilaterali dei Paesi minano la fiducia delle persone' #ANSA - MediasetTgcom24 : Bruxelles: 'L'Italia giustifichi l'obbligo di tampone ai vaccinati Ue' #Covid - sole24ore : Obbligo di tampone per ingressi in Italia dai Paesi Ue. Ira di Bruxelles: Roma spieghi - JoeHD23 : RT @ElisaB_75: Non è il caso che @robersperanza spieghi perché firma un'ordinanza che prevede obbligo di tampone negativo per chiunque entr… - lorenzhaus : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Ue: 'L'Italia giustifichi l'obbligo di tampone ai vaccinati'. 'Scelte unilaterali dei Paesi minano la fiducia del… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo tampone

... come l'Italia, ilanche ai vaccinati che arrivano nel nostro Paese. E' probabile che il ... L'eventualità di una stretta anche su questo fronte, ovvero con l'di indossare le mascherine ...Per chi arriva anche da Paesi dall'Ue, ma non è vaccinato non sarà sufficiente mostrare ilnegativo per circolare in Italia, ma si incorrerà nell'di quarantena. Non solo. Anche ai ...Il Governo ha prorogato lo stato di emergenza per la pandemia da Covid, al via l’obbligo di sottoporsi al vaccino per alcune categorie di lavoratori ...Sotto la lente i comparti di scuola, difesa, sicurezza, polizia locale e penitenziaria. Il caso della prof che non prende la paga da 3 mesi ...