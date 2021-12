Obbligo di tampone per gli ingressi in Italia da Paesi Ue: firmata l'ordinanza (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’Obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuovache prevede l’del test negativo in partenza per tutti gli arrivi daidell’Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi daiExtraeuropei. L’è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio.

