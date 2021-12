Nuovo round di finanziamenti per la startup pugliese WeShort: Network Contact diventa partner della “Netflix del cinema breve” (Di martedì 14 dicembre 2021) (Bari 14 dicembre 2021) - Tra le iniziative messe in campo dal think thank The European House of Ambrosetti per la crescita del tessuto economico, la startup innovativa WeShort ha avviato il secondo aumento di capitale con un finanziamento del partner Network Contacts. Bari, 14 dicembre 2021 - Nell'ambito del progetto “Campania Venture” di social innovation investment per lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione, promosso e sostenuto da The European House of Ambrosetti in collaborazione con Regione Campania, è stata selezionata WeShort, giovane impresa pugliese che ha sviluppato una piattaforma streaming di cortometraggi d'autore. WeShort, fondata dal 31enne Alessandro Loprieno, nasce con l'obiettivo di creare un Nuovo mercato per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) (Bari 14 dicembre 2021) - Tra le iniziative messe in campo dal think thank The European House of Ambrosetti per la crescita del tessuto economico, lainnovativaha avviato il secondo aumento di capitale con un finanziamento dels. Bari, 14 dicembre 2021 - Nell'ambito del progetto “Campania Venture” di social innovation investment per lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione, promosso e sostenuto da The European House of Ambrosetti in collaborazione con Regione Campania, è stata selezionata, giovane impresache ha sviluppato una piattaforma streaming di cortometraggi d'autore., fondata dal 31enne Alessandro Loprieno, nasce con l'obiettivo di creare unmercato per ...

