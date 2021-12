Nuovo incarico per Figliuolo. Il generale nominato al vertice del Comando operativo interforze. Ma resterà anche Commissario all’emergenza Covid (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri, ha reso noto in serata Palazzo Chigi (qui la nota), su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo Comandante del Comando operativo di vertice interforze. Il generale resterà anche Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, propria oggi prorogata dal Governo fino al 31 marzo 2022 (leggi l’articolo). Il Comando operativo di vertice interforze è un organismo alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore della Difesa che esercita la pianificazione, il coordinamento e la direzione delle operazioni militari delle forze armate ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri, ha reso noto in serata Palazzo Chigi (qui la nota), su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, hailFrancesco PaoloComandante deldi. Ilstraordinario per l’emergenza-19, propria oggi prorogata dal Governo fino al 31 marzo 2022 (leggi l’articolo). Ildiè un organismo alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore della Difesa che esercita la pianificazione, il coordinamento e la direzione delle operazioni militari delle forze armate ...

