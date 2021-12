Nuovo allarme per il Napoli, la richiesta del club ai giocatori - Top News (Di martedì 14 dicembre 2021) L'emergenza Covid che sembra destinata ad aumentare, causa variante Omicron, ha indotto la società a fare una richiesta ai giocatori, come si legge sulla Gazzetta. Leggi su sportevai (Di martedì 14 dicembre 2021) L'emergenza Covid che sembra destinata ad aumentare, causa variante Omicron, ha indotto la società a fare unaai, come si legge sulla Gazzetta.

Advertising

NicolaPorro : Come sapete sono un pro #vaccino, ma credo anche che si debba dare spazio a posizioni critiche. Come quella di ques… - Ticinonline : «Mai così tante indagini in corso» per quanto riguarda i record, riporta l'Organizzazione meteorologica mondiale.… - LucianaCiolfi : RT @RSInews: Artico, temperatura record convalidata - L’organizzazione meteorologica mondiale ha confermato i 38° Celsius raggiunti in Sibe… - sulsitodisimone : RT @RSInews: Artico, temperatura record convalidata - L’organizzazione meteorologica mondiale ha confermato i 38° Celsius raggiunti in Sibe… - RSInews : Artico, temperatura record convalidata - L’organizzazione meteorologica mondiale ha confermato i 38° Celsius raggiu… -