Nuovo aggiornamento di Nine to Five disponibile su Stadia (Di martedì 14 dicembre 2021) Nine to Five ha ricevuto un Nuovo aggiornamento, il numero 0.4.0.0, che porta alcune correzioni tra cui una specifica per Stadia. In questa nuova versione è stato infatti corretto il sondaggio in-game, che sulla piattaforma di Cloud Game di Google non funzionava correttamente. Di seguito il changelog completo: PROBLEMI NOTI Sondaggio in-game dopo 10 partite che non funzionava correttamente su Stadia. GENERALE Aggiunto un po' di inverno al menu principale. Aggiunto un sondaggio che appare dopo 10 partite e dà una ricompensa al completamento. Risolto un problema per cui un giocatore veniva reinserito di Nuovo nello stesso turno che aveva appena lasciato. Risolto un problema per il quale un giocatore veniva riempito per due volte di seguito su un turno in ...

