Nuoto, Mondiali vasca corta: le stelle della competizione. Kliment Kolesnikov guida lo squadrone russo (Di martedì 14 dicembre 2021) Etihad Arena, Abu Dhabi, 16-21 dicembre: sono queste le coordinate spazio-temporali dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Quest’annata così particolare, in cui il Covid vuoi o non vuoi ci accompagna, sta per salutarci con una rassegna iridata nella quale i nuotatori cercheranno di regalare emozioni. Sarà una rassegna iridata in cui le grandi assenze non mancheranno. Gli Stati Uniti saranno della partita senza Caeleb Dressel, Katie Ledecky e Lilly King e punteranno le loro fiches su atleti interessanti e di qualità come Katie Grimes, Charlotte Hook, Torri Huske, Lydia Jacoby e consistenti come Michael Andrew, Zach Apple, Nic Fink e Tom Shields. Australia che avrà al via solo Holly Barratt, vista la defezione degli ultimi giorni per problemi alla spalla di Kyle Chalmers, detentore del primato del ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Etihad Arena, Abu Dhabi, 16-21 dicembre: sono queste le coordinate spazio-temporali dei2021 diin. Quest’annata così particolare, in cui il Covid vuoi o non vuoi ci accompagna, sta per salutarci con una rassegna iridata nella quale i nuotatori cercheranno di regalare emozioni. Sarà una rassegna iridata in cui le grandi assenze non mancheranno. Gli Stati Uniti sarannopartita senza Caeleb Dressel, Katie Ledecky e Lilly King e punteranno le loro fiches su atleti interessanti e di qualità come Katie Grimes, Charlotte Hook, Torri Huske, Lydia Jacoby e consistenti come Michael Andrew, Zach Apple, Nic Fink e Tom Shields. Australia che avrà al via solo Holly Barratt, vista la defezione degli ultimi giorni per problemi alla spalla di Kyle Chalmers, detentore del primato del ...

