Novità da Sky, Spalletti esulta: un titolare verso il recupero per la sfida al Milan (Di martedì 14 dicembre 2021) In casa Napoli è tempo di mettere chiarezza sulla questione infortuni che ha notevolmente penalizzato gli azzurri, come si può dedurre dalle recenti prestazioni che hanno fanno perdere un po' di punti facendo scendere dal podio la squadra di Spalletti che passa alla quarta posizione in classifica. Ma il Napoli questo weekend sarà impegnato con un big match di alto livello contro il Milan e proprio per questo si cerca di fare il punto della situazione su chi potrà essere convocato e al riguardo interviene Massimo Ugolini. Piotr Zielinski, Napoli-Atalanta In primo piano c'è Piotr Zielinski, l'annuncio della tracheite ha messo un po' in bilico la sua presenza ma dovrebbe comunque tornare a disposizione per la partita contro i Milanesi. Sono, invece, da valutare Mario Rui e Lorenzo Insigne, ma i due sono comunque propensi a una ...

