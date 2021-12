Novate | il nuovo lavoro della giovane pianista Fiamma Velo | INTERVISTA

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Novate nuovo

Il Notiziario

...una svolta strutturale e professionale che lo renderà un ambiente ancora più appetibile per i nostri ragazzi" MERATE " Uncampo da calcio in erba sintetica, spogliatoi nuovi anche a, le ...... grazie anche al suo esterno d'attacco Mattia Rainoni, rimasto a secco con la Proma autore ...esprime tutta la sua soddisfazione per aver raggiunto l'obiettivo che adesso aprirà un...Riaprirà il prossimo 22 dicembre via Cavour che collega Novate milanese con Cormano. La strada era chiusa 18 mesi.Per favorire un rinnovamento del direttivo dell'associazione con l'ingresso di nuovi appassionati studiosi della storia della Valchiavenna, al Centro di studi storici valchiavennaschi i consiglieri Ma ...