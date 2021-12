Non solo Serie A, Dazn conquista anche i diritti tv della Liga insieme a Telefonica (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo la Serie A, Dazn conquista anche i diritti tv della Liga spagnola. Come riporta Milano Finanza, Dazn ieri si è aggiudicata le immagini della prima e seconda divisione iberica insieme a Telefonica. “L’Ott e l’operatore di telecomunicazioni si spartiranno a metà ogni giornata, con cinque partite in esclusiva ciascuno, per un esborso complessivo di circa un miliardo di euro all’anno, superiore agli 840 milioni messi sul piatto da Dazn-Tim per la sola Serie A”. Il bando riguardante la Liga prevede l’assegnazione per cinque anni, non per tre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo laA,tvspagnola. Come riporta Milano Finanza,ieri si è aggiudicata le immaginiprima e seconda divisione iberica. “L’Ott e l’operatore di telecomunicazioni si spartiranno a metà ogni giornata, con cinque partite in esclusiva ciascuno, per un esborso complessivo di circa un miliardo di euro all’anno, superiore agli 840 milioni messi sul piatto da-Tim per la solaA”. Il bando riguardante laprevede l’assegnazione per cinque anni, non per tre. L'articolo ilNapolista.

Advertising

sebmes : Sconcertante la disavventura a Bucarest dell’inviata Rai Lucia Goracci @ZiaLulli1 sequestrata con la sua troupe da… - reportrai3 : In Lombardia non avrebbero svolto la sanificazione delle ambulanze in emergenza. Una delle ambulanze dopo aver tras… - AlbertoBagnai : Come poi ho spiegato a Magrini, il discorso “ci sono 136000 morti di COVID, per il vaccino solo 608” non ha molto s… - _baekhyunvelvet : RT @SVNSETAE__: Ma voi non vi chiedete mai come sta Lucas, se sente gli altri 22, se ride, se piange.. cose così? O SONO SOLO IO LA COMPLES… - paamm__ : RT @idolsjuliet: Ci provo perché sono disperata CERCO STANZA SINGOLA A PADOVA, non ho grosse pretese per la zona. Ho 25 anni, studio psico… -